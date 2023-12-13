Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.infо узнали необычную историю дома на улице Грушевского.
В центре Днепра до сих пор сохранился небольшой одноэтажный дом купца-миллионера Николая Мирошниченко. Он владел мануфактурно-церковным магазином, расположенным рядом с домом. Оба здания были выстроены на бывшей улице Казанской в конце 1890-х годов. Здание магазина не сохранилось. На самом доме можно увидеть «рисунки», которые говорят о деятельности его владельца – это лепнина в форме церковного купола. Мирошниченко был известным меценатом и очень добрым человеком, а крышу над головой предоставлял всем, кому это было необходимо. Некоторое время в доме даже проживал священник, работавший в соседней церкви.
В этом доме купец жил со своей женой – помещицей, после смерти которой он женился во второй раз на ее сестре. После того, как дочь Мирошниченко вышла замуж – она также поселилась в этом доме. По некоторым данным, в этом доме во время гражданской войны и боевых действий в нашем городе жили маршалы Буденный и Ворошилов. Квартировали они там вместе с хозяевами дома. После революции владелец здания отдал свое имущество властям и переехал в более скромное жилище, а в его доме сначала был районный комитет молодежной организации, а после – народный суд, где рассматривались гражданские иски.
Сам дом очень необычный – по задумке архитектора потолок тут держится на одной огромной шпале, расположенной по центру, а печь была выложена из керамических труб. На время строительства особняка использование таких труб было большой редкостью для Екатеринослава и стоило очень дорого.
В доме в начале 2000-х годов делали ремонт и в замурованной печи нашли окурки папирос с красной губной помадой и служебную партийную переписку 1970-х годов.
В доме до сих пор сохранилась лепнина на потолках и оригинальный кованный навес над крыльцом.
Сегодня дом сдается в аренду и используется под офисы частных предпринимателей.
фото: oldcity.dp.ua, А. Волок
Читайте также:
Автор:
В Днепре активизировались перекупы, желающие нажиться на панике вокруг "падения"…
В Днепре в школе №28 прорвало трубу отопления в одном…
В Днепре несмотря на полномасштабную войну активно строятся новые жилые…
В Днепре на некоторых улицах снижено давление воды.
В Днепре активизировались перекупы, желающие нажиться на панике вокруг "падения" Киевстара.
Голливудская ассоциация иностранной печати (HFPA) объявила полный список номинантов на "Золотой глобус-2024".
В Днепре в школе №28 прорвало трубу отопления в одном из туалетов.
В Днепре несмотря на полномасштабную войну активно строятся новые жилые дома. Часть застройщиков готовы продавать еще строящиеся квадратные метры по более низким ценам по сравнению с уже возведенными и введенными в эксплуатацию домами. Простыми словами, застройщик привлекает покупателя к покупке…
Во вторник, 12 декабря, "Киевстар" стал мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет.
В Днепре на некоторых улицах снижено давление воды.
После суток без связи в магазинах мобильных операторов скопились очереди.
С 1 по 7 декабря в Днепропетровской области зафиксировали шесть случаев подозрения на гепатит A
Нужна ваша помощь!
Во вторник, 12 декабря, "Киевстар" стал мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!