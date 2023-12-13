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  • Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)

Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)

Сегодня 14:37
просмотров

Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)

Новости Днепра про Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.infо узнали необычную историю дома на улице Грушевского.

В центре Днепра до сих пор сохранился небольшой одноэтажный дом купца-миллионера Николая Мирошниченко.  Он владел мануфактурно-церковным магазином, расположенным рядом с домом. Оба здания были выстроены на бывшей улице Казанской в конце 1890-х годов. Здание магазина не сохранилось. На самом доме можно увидеть «рисунки», которые говорят о деятельности его владельца – это лепнина в форме церковного купола. Мирошниченко был известным меценатом и очень добрым человеком, а крышу над головой предоставлял всем, кому это было необходимо. Некоторое время в доме даже проживал священник, работавший в соседней церкви.

Новости Днепра про Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)

В этом доме купец жил со своей женой – помещицей, после смерти которой он женился во второй раз на ее сестре. После того, как дочь Мирошниченко вышла замуж – она также поселилась в этом доме. По некоторым данным, в этом доме во время гражданской войны и боевых действий в нашем городе жили маршалы Буденный и Ворошилов. Квартировали они там вместе с хозяевами дома. После революции владелец здания отдал свое имущество властям и переехал в более скромное жилище, а в его доме сначала был районный комитет молодежной организации, а после – народный суд, где рассматривались гражданские иски.

Новости Днепра про Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)

Сам дом очень необычный – по задумке архитектора потолок тут держится на одной огромной шпале, расположенной по центру, а печь была выложена из керамических труб. На время строительства особняка использование таких труб было большой редкостью для Екатеринослава и стоило очень дорого.

Новости Днепра про Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)

В доме в начале 2000-х годов делали ремонт и в замурованной печи нашли окурки папирос с красной губной помадой и служебную партийную переписку 1970-х годов.

Новости Днепра про Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)

В доме до сих пор сохранилась лепнина на потолках и оригинальный кованный навес над крыльцом.

Новости Днепра про Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)

Сегодня дом сдается в аренду и используется под офисы частных предпринимателей.

фото: oldcity.dp.ua, А. Волок

 

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Новости Днепра про Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)Українська Новости Днепра про Окурки с красной помадой и переписка за печью: необычная история дома в центре Днепра (ФОТО)Русский

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