Оккупанты семь раз за ночь обстреляли Днепропетровскую область

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Россияне по Никопольскому району били из «Градов» и тяжелой артиллерии. Они атаковали три громады – Никопольскую, Красногригоревскую и Марганецкую. К счастью, все обошлось без погибших и раненых.
В Никополе изуродованными оказались около десяти многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Обстрел вызвал пожар. Огонь спасатели потушили.
В Красногригорьевской громаде разрушены более 10 частных домов и хозяйственных сооружений, повреждены электросети. Вражеский снаряд уничтожил гараж и автомобиль.
В Марганецкой громаде последствия атаки уточняются. В других районах ночь была тихой – без сирен и обстрелов. И сейчас там спокойно.
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