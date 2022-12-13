Оккупанты семь раз за ночь обстреляли Днепропетровскую область

Российские оккупанты выпустили по Днепропетровской области 50 снарядов, обрушив на мирные города и деревни семь обстрелов.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Россияне по Никопольскому району били из «Градов» и тяжелой артиллерии. Они атаковали три громады – Никопольскую, Красногригоревскую и Марганецкую. К счастью, все обошлось без погибших и раненых.

В Никополе изуродованными оказались около десяти многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Обстрел вызвал пожар. Огонь спасатели потушили.

В Красногригорьевской громаде разрушены более 10 частных домов и хозяйственных сооружений, повреждены электросети. Вражеский снаряд уничтожил гараж и автомобиль. В Марганецкой громаде последствия атаки уточняются. В других районах ночь была тихой – без сирен и обстрелов. И сейчас там спокойно. Читайте также:

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