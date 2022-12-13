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Оккупанты семь раз за ночь обстреляли Днепропетровскую область

Сегодня 09:00
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Российские оккупанты выпустили по Днепропетровской области 50 снарядов, обрушив на мирные города и деревни семь обстрелов.

Новости Днепра про Оккупанты семь раз за ночь обстреляли Днепропетровскую область

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Россияне по Никопольскому району били из «Градов» и тяжелой артиллерии. Они атаковали три громады – Никопольскую, Красногригоревскую и Марганецкую. К счастью, все обошлось без погибших и раненых.

В Никополе изуродованными оказались около десяти многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Обстрел вызвал пожар. Огонь спасатели потушили.

В Красногригорьевской громаде разрушены более 10 частных домов и хозяйственных сооружений, повреждены электросети. Вражеский снаряд уничтожил гараж и автомобиль.

В Марганецкой громаде последствия атаки уточняются. В других районах ночь была тихой – без сирен и обстрелов. И сейчас там спокойно.

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