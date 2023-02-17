Окупанти 4 рази обстріляли Дніпропетровщину: постраждала пенсіонерка

Оккупанты 4 раза за день обстреляли территорию Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава областного совета Николай Лукашук.

Россияне били из тяжелой артиллерии по Марганецкой, Червоногригоревской громадах и по самому Никополю. В результате обстрелов есть пострадавшая – это пенсионерка 1946 года рождения. К счастью, ее жизни ничего не угрожает, она лечится амбулаторно.

В Червоногригорьевской громаде повреждено два десятка частных жилых домов и хозяйственных сооружений, автомобиль, газопроводы и электросети.

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