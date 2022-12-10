Около 50% энергоинфраструктуры Украины значительно повреждены, часть уничтожена

Некоторые объекты были полностью разрушены.
Об этом сообщил вице-премьер-министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в комментарии CNN.
Около 50% критической электроэнергетической инфраструктуры Украины было значительно повреждено, а некоторая была полностью разрушена, – заявил Кубраков.
Отметим: с 10 октября российские террористы наносят массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе по электроэнергетической инфраструктуре.
В целом, как отметил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, рф выпустила более 1000 ракет и снарядов по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего энергосистеме нанесен большой ущерб.
Мы уже пережили массированные атаки агрессора. Эти атаки являются самым большим ударом по электросети, который когда-либо видело человечество. Более 1000 снарядов и ракет было выпущено по электрообъектам и линиям, в том числе по подстанциям. К сожалению, эти атаки нанесли большой ущерб Украине и нашей системе, – рассказал Кудрицкий.
Он отметил, что теперь в Украине большой дефицит генерирующих мощностей, а соответственно и электроэнергии в системе. Особенно это чувствуется в первые четыре дня после массированных атак, пока система восстанавливает способность вырабатывать электроэнергию.
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