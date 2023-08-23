Окна подперты пивом и «сауна на колесах»: пассажирка о «спартанских» условиях в поезде Днепр — Трускавец (ВИДЕО)

Пассажирка раскритиковала поезд, курсировавший по маршруту Трускавец – Днепр. По словам девушки, 23 часа она ехала в «сауне на колесах». В вагоне должен быть кондиционер, но он якобы сломался, поэтому люди были вынуждены ехать с едва открытыми окнами, которые приходилось подпирать пивом или бутылками с водой.
Кроме того, в вагоне были проблемы с чистотой.
Девушка опубликовала видео, где показала все эти проблемы наглядно.
В комментариях мнения разделились. Кто посочувствовал пассажирке и поделился своим негативным опытом, а часть комментаторов утверждает, что девушке просто не повезло. Люди пользовались тем же маршрутом раньше, но никаких проблем не было, и ехали они с комфортом.
Напомним, ранее мы писали о том, что среди поездов, где есть женские купе, маршрут №41/42, курсирующий из Днепра в Трускавец — самый популярный. Также мы информировали о том, что жители Днепропетровщины жалуются на заброшенное состояние железнодорожной платформы, прозванной украинским аналогом Поттеровской Платформы 9 3/4.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области ищут женщину, страдающую потерей памяти.
На днях в американских СМИ появился анализ контрнаступления ВСУ. Неназванные…
В Днепре военный похитил имущества на 500 тысяч гривен.
Прилегающие к центру кварталы в Днепре долгое время были застроены…
В Днепропетровской области ищут женщину, страдающую потерей памяти.
На днях в американских СМИ появился анализ контрнаступления ВСУ. Неназванные чиновники утверждают, что операция по освобождению Юга идет медленно из-за того, что украинские силы растянуты по линии фронта.
В Днепре военный похитил имущества на 500 тысяч гривен.
Возле поселка Мировое на Днепропетровщине обнаружили два старинных мегалита.
Неожиданно!
Прилегающие к центру кварталы в Днепре долгое время были застроены небольшими старинными домами времен Екатеринослава. В таких зданиях были обустроены коммунальные квартиры. Жильцы квартир изменили фасады многих домов до неузнаваемости – пристраивая к ним балконы, веранды, меняя цвет наружных стен.…
В Днепре судили священника, который смеялся над украинскими верующими.
Присмотритесь к фото! Может, вы видели этого мужчину!
У россиян неудача за неудачей.
Сегодня, 23 августа, на улице Панаса Мирного в Кривом Роге произошла ужасная авария.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!