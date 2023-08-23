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  • Окна подперты пивом и «сауна на колесах»: пассажирка о «спартанских» условиях в поезде Днепр — Трускавец (ВИДЕО)

Окна подперты пивом и «сауна на колесах»: пассажирка о «спартанских» условиях в поезде Днепр — Трускавец (ВИДЕО)

Сегодня 20:44
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Пассажирка показала "спартанские" условия в поезде Укрзализныци, курсирующего по маршруту Днепр – Трускавец.

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Пассажирка раскритиковала поезд, курсировавший по маршруту Трускавец – Днепр. По словам девушки, 23 часа она ехала в «сауне на колесах». В вагоне должен быть кондиционер, но он якобы сломался, поэтому люди были вынуждены ехать с едва открытыми окнами, которые приходилось подпирать пивом или бутылками с водой.

Кроме того, в вагоне были проблемы с чистотой.

Девушка опубликовала видео, где показала все эти проблемы наглядно.

В комментариях мнения разделились. Кто посочувствовал пассажирке и поделился своим негативным опытом, а часть комментаторов утверждает, что девушке просто не повезло. Люди пользовались тем же маршрутом раньше, но никаких проблем не было, и ехали они с комфортом.

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Напомним, ранее мы писали о том, что среди поездов, где есть женские купе, маршрут №41/42, курсирующий из Днепра в Трускавец — самый популярный. Также мы информировали о том, что жители Днепропетровщины жалуются на заброшенное состояние железнодорожной платформы, прозванной украинским аналогом Поттеровской Платформы 9 3/4.

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