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  • Оккупанты за день трижды обстреляли Днепропетровскую область: повреждены отель, частные дома, ЛЭП (ФОТО)

Оккупанты за день трижды обстреляли Днепропетровскую область: повреждены отель, частные дома, ЛЭП (ФОТО)

Сегодня 20:07
просмотров

Российские оккупанты продолжают терроризировать Никополь Днепропетровской области. В воскресенье, 13 августа, враг трижды обстрелял город из тяжелой артиллерии.

Новости Днепра про Оккупанты за день трижды обстреляли Днепропетровскую область: повреждены отель, частные дома, ЛЭП (ФОТО)

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о разрушениях и показал изуродованные захватчиками здания города.

Так, вражескими снарядами были повреждены корпуса гостиницы. Изуродованы два частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.

К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.

В остальных громадах области звучали воздушные тревоги, но обошлось без обстрелов.

Новости Днепра про Оккупанты за день трижды обстреляли Днепропетровскую область: повреждены отель, частные дома, ЛЭП (ФОТО)

Новости Днепра про Оккупанты за день трижды обстреляли Днепропетровскую область: повреждены отель, частные дома, ЛЭП (ФОТО)

Новости Днепра про Оккупанты за день трижды обстреляли Днепропетровскую область: повреждены отель, частные дома, ЛЭП (ФОТО)

Новости Днепра про Оккупанты за день трижды обстреляли Днепропетровскую область: повреждены отель, частные дома, ЛЭП (ФОТО)

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Новости Днепра про Оккупанты за день трижды обстреляли Днепропетровскую область: повреждены отель, частные дома, ЛЭП (ФОТО)Українська Новости Днепра про Оккупанты за день трижды обстреляли Днепропетровскую область: повреждены отель, частные дома, ЛЭП (ФОТО)Русский

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