Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район: последствия выясняются

В других районах, как отмечает глава ДОС, ночь прошла тихо.

«После вчерашнего затишья российские оккупанты снова взялись за свое: этой ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Марганецкую громаду на Никопольщине, выпустив по ней с десяток снарядов. Сейчас точные последствия выясняются, обследование территорий продолжается», — уточняется в сообщении.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В частности, из тяжелой артиллерии обстреляли Марганецкую громаду, выпустив по ней с десяток снарядов.

На Днепропетровщине ночь на 4 февраля выдалась неспокойной. Оккупанты снова обстреляли Никопольский район.

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