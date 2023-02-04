Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район: последствия выясняются

В частности, из тяжелой артиллерии обстреляли Марганецкую громаду, выпустив по ней с десяток снарядов.
Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«После вчерашнего затишья российские оккупанты снова взялись за свое: этой ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Марганецкую громаду на Никопольщине, выпустив по ней с десяток снарядов. Сейчас точные последствия выясняются, обследование территорий продолжается», — уточняется в сообщении.
К счастью, обошлось без человеческих жертв.
В других районах, как отмечает глава ДОС, ночь прошла тихо.
Читайте также:
Автор:
В субботу, 4 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают…
В январе потребность в мощности для Днепропетровской области составила 2200…
В пятницу, 3 февраля, в Изюме Харьковской области компания подростков…
Автомат Калашникова, магазины и более 1, 2 тыс. патронов к…
В субботу, 4 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
По прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков.
В январе потребность в мощности для Днепропетровской области составила 2200 МВт. Это был минимальный объем электроэнергии в месяц для обеспечения потребителей электроэнергией по графикам стабилизационных отключений.
В пятницу, 3 февраля, в Изюме Харьковской области компания подростков от 14 до 17 лет взорвалась на вражеской мини, в результате чего получили незначительные осколочные ранения разных частей тела.
Автомат Калашникова, магазины и более 1, 2 тыс. патронов к нему, 7 гранат различной модификации с запалами, два ручных гранатомета, охотничьи ружья, 5 радиостанций и 14 килограммов пороха обнаружили правоохранители во время обыска в доме жителя в Павлограде.
За прошлые сутки в Днепре коронавирусную инфекцию зафиксировали еще у 17 человек.
У Кривому Розі під час пожежі у приватному будинку загинув чоловік.
27 січня поблизу населеного пункту Дружба Донецької області, захищаючи незалежність України, загинув Олександр Перов.
Правоохоронці викрили керівництво Центральної військово-лікарської комісії на одержанні хабарів від ухилянтів. Одному з топ-посадовців комісії вже оголосили підозру.
Летом 2017 года в Днепре прошел фестиваль стрит-арта Mural Fest Dnipro, в рамках которого художники из Мариуполя, Одессы, Львова и Киева нарисовали муралы на многоэтажках города.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!