Оккупанты вывозят из Херсона архивные документы и оборудуют новый госпиталь, — Генштаб

Продолжается принудительная так называемая эвакуация гражданских жителей из населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, из населенного пункта Большая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен.
Кроме того, противник развернул дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Заветное Желание Донецкой области, который в настоящее время переполнен ранеными военнослужащими оккупационных войск.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вражеские удары получили районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.
Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БПЛА, в том числе и с территории республики Беларусь.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 18 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадали город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.
По уточненной информации, подтверждены потери противника в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области 29 октября. Так, в результате огневого поражения, уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», до десяти единиц другой военной техники врага получили повреждения. В районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области, 30 октября, было уничтожено 12 захватчиков.
Несмотря на официальное завершение мобилизации на территории российской федерации, повестки продолжают поступать мужчинам призывного возраста.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 33 удара. Под поражение оказались 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника.
За прошедшие сутки украинские воины сбили вертолет, 2 БПЛА типа «Орлан -10», 6 ударных БПЛА «Шахед-136» и 2 — типа «Куб».
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 6 других важных военных объектов противника.
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