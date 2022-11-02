Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Оккупанты вывозят из Херсона архивные документы и оборудуют новый госпиталь, — Генштаб

Оккупанты вывозят из Херсона архивные документы и оборудуют новый госпиталь, — Генштаб

Сегодня 08:30
просмотров

Российские оккупанты в ходе так называемой "эвакуации" из Херсона вывозят архивные документы местной администрации.

Новости Днепра про Оккупанты вывозят из Херсона архивные документы и оборудуют новый госпиталь, - Генштаб

Продолжается принудительная так называемая эвакуация гражданских жителей из населенных пунктов на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, из населенного пункта Большая Лепетиха оккупанты вывозят людей автобусами. Выезд частным транспортом запрещен.

Кроме того, противник развернул дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Заветное Желание Донецкой области, который в настоящее время переполнен ранеными военнослужащими оккупационных войск.

Ситуация на фронтах

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БПЛА, в том числе и с территории республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запсилье и Александровка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Милово, Старица, Стрелка, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворичная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надежда, Невское, Ям Терны;
  • на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опросное, Зеленополье и Майорск;
  • на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;
  • на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времовка, Нескучное и Парасковеевка;
  • на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Железнодорожное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новодан.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 18 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От обстрелов из РСЗО противника пострадали город Никополь и село Ильинка Днепропетровской области.

По уточненной информации, подтверждены потери противника в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области 29 октября. Так, в результате огневого поражения, уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», до десяти единиц другой военной техники врага получили повреждения. В районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области, 30 октября, было уничтожено 12 захватчиков.

Несмотря на официальное завершение мобилизации на территории российской федерации, повестки продолжают поступать мужчинам призывного возраста.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 33 удара. Под поражение оказались 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки украинские воины сбили вертолет, 2 БПЛА типа «Орлан -10», 6 ударных БПЛА «Шахед-136» и 2 — типа «Куб».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 6 других важных военных объектов противника.

Читайте також:

Новости Днепра про Оккупанты вывозят из Херсона архивные документы и оборудуют новый госпиталь, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты вывозят из Херсона архивные документы и оборудуют новый госпиталь, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    6 вражеских беспилотников-камикадзе уничтожены над Днепропетровской областью
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    6 вражеских беспилотников-камикадзе уничтожены над Днепропетровской областью

    Ночной грохот в небе – это работа нашей ПВО.

    В Киеве готовят около тысячи пунктов обогрева: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    В Киеве готовят около тысячи пунктов обогрева: что известно

    В Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около…

    Сегодня в Криворожском районе простятся с погибшим Героем
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Сегодня в Криворожском районе простятся с погибшим Героем

    02 ноября в 12:00 во дворе Недайводской гимназии (село Недайвода,…

    Огромные штрафы или тюрьма: жителей Днепропетровской области просят не сжигать опавшие листья
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Огромные штрафы или тюрьма: жителей Днепропетровской области просят не сжигать опавшие листья

    Жителей региона предостерегают от сжигания опавших листьев. Такие пожары загрязняют…

    Последние новости

    6 вражеских беспилотников-камикадзе уничтожены над Днепропетровской областью
    6 вражеских беспилотников-камикадзе уничтожены над Днепропетровской областью

    Ночной грохот в небе – это работа нашей ПВО.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В Киеве готовят около тысячи пунктов обогрева: что известно
    В Киеве готовят около тысячи пунктов обогрева: что известно

    В Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей города.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Сегодня в Криворожском районе простятся с погибшим Героем
    Сегодня в Криворожском районе простятся с погибшим Героем

    02 ноября в 12:00 во дворе Недайводской гимназии (село Недайвода, улица Рората 101А) состоится церемония прощания с погибшим Героем – Кардасовым Андреем Георгиевичем.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в среду, 2 ноября: облачно, вечером возможен дождь
    Погода в Днепре в среду, 2 ноября: облачно, вечером возможен дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Огромные штрафы или тюрьма: жителей Днепропетровской области просят не сжигать опавшие листья
    Огромные штрафы или тюрьма: жителей Днепропетровской области просят не сжигать опавшие листья

    Жителей региона предостерегают от сжигания опавших листьев. Такие пожары загрязняют воздух и вредят здоровью человека. Нарушителям грозят штрафы или даже уголовная ответственность.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре на Тополе орел прилетел в гости к сотрудникам АТБ (ВИДЕО)
    В Днепре на Тополе орел прилетел в гости к сотрудникам АТБ (ВИДЕО)

    Вот такая диковинка прилетела сегодня на базу АТБ.

    Вчера 21:15
    просмотров
    «Сечі немає терпіти ці борошна»: рф запустила фейковый флешмоб в соцсетях из-за блекаута
    «Сечі немає терпіти ці борошна»: рф запустила фейковый флешмоб в соцсетях из-за блекаута

    Россия запустила фейковый флешмоб в социальных сетях из-за блекаута в Украине. Однако провокацию россиян выдал Gоogle-переводчик.

    Вчера 20:30
    просмотров
    У Дніпрі через аварію не буде води до завтра: адреси
    У Дніпрі через аварію не буде води до завтра: адреси

    В Днепре из-за аварии на магистральном водопроводе без воды остались жители 3 улиц и завод.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Россияне ведут наступление на трех направлениях, а ВСУ сбили восемь беспилотников, — Генштаб
    Россияне ведут наступление на трех направлениях, а ВСУ сбили восемь беспилотников, — Генштаб

    Россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области. ВСУ удалось сбить два БПЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Shahed-136".

    Вчера 19:15
    просмотров
    В Кривом Роге повысятся тарифы на маршрутки
    В Кривом Роге повысятся тарифы на маршрутки

    Именно такое решение готовит горсовет, в который недавно с требованием повышения тарифов обратились владельцы перевозчиков.

    Вчера 18:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх