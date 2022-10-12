Оккупанты выпустили на Никополь более 100 снарядов: ранен ребенок

Про це повідомляє голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.
«Ворог сім разів накрив район вогнем з «Градів» та важкої артилерії.
На мирний Нікополь випустив понад 100 снарядів! Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі.
У місті понівечені понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Пошкоджені два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації», – розповів Резніченко.
У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються.
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