Оккупанты в течение 7 июня атаковали Никопольский район

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
По Мировской громаде зафиксирована атака из дрона, в результате которой повреждены 2 частных жилых дома, хозяйственная постройка, 3 автомобиля и трактор.
В результате артиллерийского обстрела Никополя повреждено учебное заведение, 2 частных предприятия, 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, газопровод низкого давления и линия электропередач.
Погибших и раненых нет.
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