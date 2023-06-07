Оккупанты в течение 7 июня атаковали Никопольский район

Погибших и раненых нет.

В результате артиллерийского обстрела Никополя повреждено учебное заведение, 2 частных предприятия, 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, газопровод низкого давления и линия электропередач.

По Мировской громаде зафиксирована атака из дрона, в результате которой повреждены 2 частных жилых дома, хозяйственная постройка, 3 автомобиля и трактор.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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