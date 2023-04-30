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  • Оккупанты в Крыму хотят сбежать в РФ после удара по нефтебазе в Севастополе, – Генштаб

Оккупанты в Крыму хотят сбежать в РФ после удара по нефтебазе в Севастополе, – Генштаб

Сегодня 09:28
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В субботу, 29 апреля, в Севастополе произошла мощная "бавовна". Взрывы спровоцировали масштабный пожар на нефтебазе возле Казачьей бухты. Это вызвало панику среди российских оккупантов, которые уже думают, как сбежать в Россию.

Новости Днепра про Оккупанты в Крыму хотят сбежать в РФ после удара по нефтебазе в Севастополе, – Генштаб

Так, российские солдаты, которые находятся во временно аннексированном Крыму, после взрыва в Севастополе начали массово проситься в отпуск домой.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Чувствуя начало так называемого «горячего курортного сезона» во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России. Следует отметить, что данная нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота рф, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины. Мишенями российских террористов становились мирные люди и гражданские объекты. В то же время, по имеющейся информации, в результате пожара на нефтебазе пострадавших нет», — прокомментировали в Генштабе.

Кроме того, по городу активно распространяются панические слухи о неспособности ПВО захватчиков в Крыму гарантировать безопасность собственным стратегическим объектам.

Напомним, в результате взрывов в оккупированном Севастополе уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами, емкостью 40 тысяч тонн.

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Новости Днепра про Оккупанты в Крыму хотят сбежать в РФ после удара по нефтебазе в Севастополе, – ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты в Крыму хотят сбежать в РФ после удара по нефтебазе в Севастополе, – ГенштабРусский

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