Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщины

Оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщины

Сегодня 10:03
просмотров

Россияне снова атаковали Днепропетровщину.
Новости Днепра про Оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщины

Фото условное.

Они ударили артиллерией по Никополю. Один из снарядов попал в пятиэтажку.

К сожалению, погиб 63-летний мужчина, две женщины – 65 и 63 лет – пострадали.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, под завалами могут быть люди!

российским убийцам гореть в аду! – добавил Лысак.

Обновлено: по данным Днепропетровской областной прокуратуры, в результате вражеского обстрела в Никополе повреждены частные и пятиэтажные жилые дома, линии электропередач. Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Новости Днепра про Оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщины

Новости Днепра про Оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщины

Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне ударили ракетой по Кривому Рогу.

Читайте также:

Новости Днепра про Оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщиныУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщиныРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре неизвестные отрезали мужчине ухо: что говорят в полиции
Новости Днепра
Сегодня 11:08
В Днепре неизвестные отрезали мужчине ухо: что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в полицию.

На Днепропетровщине в результате взрыва буржуйки вся семья получила сильные ожоги
Новости Днепра
Сегодня 10:34
На Днепропетровщине в результате взрыва буржуйки вся семья получила сильные ожоги

В Павлоградском районе из-за взрыва буржуйки пострадала семья.

В Днепре мужчина сдавал в аренду несуществующее жилье
Новости Днепра
Сегодня 09:25
В Днепре мужчина сдавал в аренду несуществующее жилье

Злоумышленнику сообщили о подозрении.

На Днепропетровщине на трассе столкнулись две фуры: погиб мужчина
Новости Днепра
Сегодня 09:00
На Днепропетровщине на трассе столкнулись две фуры: погиб мужчина

Пожалуйста, будьте максимально осторожны на дорогах!

Последние новости

В Днепре вместо трамваев поедут троллейбусы: новые изменения движения транспорта
В Днепре вместо трамваев поедут троллейбусы: новые изменения движения транспорта

В Днепре почти на месяц вместо трамвая будет курсировать троллейбус.

Сегодня 11:10
6
просмотров
В Днепре неизвестные отрезали мужчине ухо: что говорят в полиции
В Днепре неизвестные отрезали мужчине ухо: что говорят в полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в полицию.

Сегодня 11:08
7
просмотров
На Днепропетровщине в результате взрыва буржуйки вся семья получила сильные ожоги
На Днепропетровщине в результате взрыва буржуйки вся семья получила сильные ожоги

В Павлоградском районе из-за взрыва буржуйки пострадала семья.

Сегодня 10:34
4
просмотров
Жену Буданова отравили, она в больнице, – СМИ
Жену Буданова отравили, она в больнице, – СМИ

Отмечается, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.

Сегодня 10:16
3
просмотров
В Днепре мужчина сдавал в аренду несуществующее жилье
В Днепре мужчина сдавал в аренду несуществующее жилье

Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Сегодня 09:25
5
просмотров
На Днепропетровщине на трассе столкнулись две фуры: погиб мужчина
На Днепропетровщине на трассе столкнулись две фуры: погиб мужчина

Пожалуйста, будьте максимально осторожны на дорогах!

Сегодня 09:00
5
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины сегодня будет громко весь день: что произошло
В одном из городов Днепропетровщины сегодня будет громко весь день: что произошло

Без паники!

Сегодня 08:25
5
просмотров
В Днепре сегодня не будет света с 8:00 до 17:00 (АДРЕСА)
В Днепре сегодня не будет света с 8:00 до 17:00 (АДРЕСА)

Держите телефон и повербанк заряженными!

Сегодня 08:00
8
просмотров
Ночью россияне ударили ракетой по Кривому Рогу
Ночью россияне ударили ракетой по Кривому Рогу

Российские оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Сегодня 07:36
3
просмотров
В Днепре разыскивают без вести пропавшую 83-летнюю женщину: нужна ваша помощь
В Днепре разыскивают без вести пропавшую 83-летнюю женщину: нужна ваша помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 06:55
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх