Оккупанты ударили по пятиэтажке в Никополе: погиб мужчина, пострадали две женщины

Россияне снова атаковали Днепропетровщину.

Они ударили артиллерией по Никополю. Один из снарядов попал в пятиэтажку.

К сожалению, погиб 63-летний мужчина, две женщины – 65 и 63 лет – пострадали.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, под завалами могут быть люди!

российским убийцам гореть в аду! – добавил Лысак.

Обновлено: по данным Днепропетровской областной прокуратуры, в результате вражеского обстрела в Никополе повреждены частные и пятиэтажные жилые дома, линии электропередач. Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне ударили ракетой по Кривому Рогу.

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