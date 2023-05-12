Оккупанты тренируются быстро убегать из Запорожской АЭС, — «Энергоатом»

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Российские военные, находящиеся на Запорожской АЭС в Энергодаре, проводили учения по быстрой эвакуации на случай украинского контрнаступления.

Об этом заявил глава НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

Они все готовятся к эвакуации и даже проводили там тренировки по очень быстрым сборам и по загрузке всего имущества, которое они награбили, и выезду с территории станции по первому зову, по первой команде, когда это потребуется, – сказал он.

В то же время, по его словам, в последнее время на Запорожской АЭС стало больше российских военных, и фактически станция стала опорной точкой, где оккупанты хранят много оружия, грузовиков, оборудования и частных автомобилей, отобранных у гражданских. Однако строить линию защиты на атомной станции в случае наступления ВСУ они не будут, считает Котин.

Перед угрозой наступления ВСУ они там собираются, чтобы обеспечить свою защиту и быть в одном месте, чтобы уехать как можно скорее. Я не думаю, что они собираются ее защищать и выстраивать какую-то защиту сейчас. Сейчас они там находятся как в укреплении и просто ожидают эвакуации, – сказал председатель «Энергоатома».

Отметим, Запорожская АЭС находится в оккупации с марта 2022 года.

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