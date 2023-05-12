Оккупанты тренируются быстро убегать из Запорожской АЭС, — «Энергоатом»

Российские военные, находящиеся на Запорожской АЭС в Энергодаре, проводили учения по быстрой эвакуации на случай украинского контрнаступления.
Об этом заявил глава НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.
Они все готовятся к эвакуации и даже проводили там тренировки по очень быстрым сборам и по загрузке всего имущества, которое они награбили, и выезду с территории станции по первому зову, по первой команде, когда это потребуется, – сказал он.
В то же время, по его словам, в последнее время на Запорожской АЭС стало больше российских военных, и фактически станция стала опорной точкой, где оккупанты хранят много оружия, грузовиков, оборудования и частных автомобилей, отобранных у гражданских. Однако строить линию защиты на атомной станции в случае наступления ВСУ они не будут, считает Котин.
Перед угрозой наступления ВСУ они там собираются, чтобы обеспечить свою защиту и быть в одном месте, чтобы уехать как можно скорее. Я не думаю, что они собираются ее защищать и выстраивать какую-то защиту сейчас. Сейчас они там находятся как в укреплении и просто ожидают эвакуации, – сказал председатель «Энергоатома».
Отметим, Запорожская АЭС находится в оккупации с марта 2022 года.
Читайте также:
Автор:
Такую картину могли сегодня наблюдать жители Ингулецкого района Кривого Рога.
Национальный регулятор рассматривает возможность поднятия тарифов для всех категорий населения…
Может быть, вы видели собачку и можете помочь!
Нужна ваша помощь!
Может быть, вы видели этого мужчину!
В Днепре собака вместе с владельцем напала на женщину.
Такую картину могли сегодня наблюдать жители Ингулецкого района Кривого Рога.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина планирует завершить войну к зиме.
В Днепропетровской области заметили смерч.
Национальный регулятор рассматривает возможность поднятия тарифов для всех категорий населения с 1,44 до примерно 2,88 грн.
Крупные жилмассивы Днепра строились в основном в 1970-х годах. Тогда в городе был бум на возведение многоэтажек. Частный сектор заменяли многоквартирными домами, а огороды – площадками в общих дворах, где для маленьких жителей устанавливали качели, для взрослых – обустраивали летние…
Семья из Армении 30 лет прожила в Украине без документов.
В Марганце 38-летний мужчина ограбил 85-летнего дедушку.
В Днепре пожилая женщина обворовывала горожан.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!