Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину: пострадали три человека

В результате вражеского удара по Никополю пострадали три человека. 62-летний мужчина получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу. Также ранены две женщины – 68 и 72 лет. Они будут лечиться амбулаторно.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
В результате атаки повреждены жилые дома. Остальные последствия еще уточняются.
Напомним, ночью враг в очередной раз атаковал Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе. В Мировской громаде повреждена линия электропередач. В Никополе в результате вражеской атаки ранена 66-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Пострадала инфраструктура города. Также повреждены линии электропередач и газопровод.
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