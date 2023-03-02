Оккупанты разрушили многоэтажку в Запорожье: двое погибших, под завалами есть люди

«Войска РФ практически полностью разрушили один 5-этажный дом. Люди находятся под завалами. По предварительной информации, погибли 2 человека. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Все соответствующие службы работают», — заявил Куртев.

По его словам, на месте происшествия уже развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами проходит эвакуация пострадавших людей. Полная информация о последствиях атаки еще не устанавливается.