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  • Оккупанты разрушили многоэтажку в Запорожье: двое погибших, под завалами есть люди

Оккупанты разрушили многоэтажку в Запорожье: двое погибших, под завалами есть люди

Сегодня 08:00
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Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего два человека погибли.

Новости Днепра про Оккупанты разрушили многоэтажку в Запорожье: двое погибших, под завалами есть люди

Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

«Войска РФ практически полностью разрушили один 5-этажный дом. Люди находятся под завалами. По предварительной информации, погибли 2 человека. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Все соответствующие службы работают», — заявил Куртев.

По его словам, на месте происшествия уже развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами проходит эвакуация пострадавших людей. Полная информация о последствиях атаки еще не устанавливается.

Новости Днепра про Оккупанты разрушили многоэтажку в Запорожье: двое погибших, под завалами есть люди

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Новости Днепра про Оккупанты разрушили многоэтажку в Запорожье: двое погибших, под завалами есть людиУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты разрушили многоэтажку в Запорожье: двое погибших, под завалами есть людиРусский

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