Оккупанты принудительно ставят на учет работников коммунальных служб, — Генштаб

Так, по имеющейся информации, работников принудительно поставили на военный учет по российскому законодательству и провели так называемый медосмотр. По его результатам все оказались пригодны к военной службе.
Удары противника подверглись районы более двадцати населенных пунктов. В частности, Белополье Сумской области, Славянск, Павловка и Новоселка Донецкой области, Марганец Днепропетровской области, Правдино и Белогорка Херсонской области. Враг атаковал Николаев пятнадцатью дронами-камикадзе, одиннадцать из них наши защитники сбили.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА «Shahed-136» с территории республики Беларусь.
В других направлениях противник совершал обстрелы:
Подтверждено поражение живой силы, вооружения и военной техники противника за предыдущие дни. В результате точных ударов Сил обороны враг понес следующие потери в районах населенных пунктов Запорожской области: Молочанск — до 40 раненых, Каменка-Днепровская — 5 единиц вооружения и военной техники и около 25 раненых, Энергодар — до 20 раненых, Орех до 5 единиц вооружения и военной техники и до 50 раненых, роды — около 7 единиц военной техники и до 30 раненых. Информация уточняется.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спирное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла более тридцати ударов. Подтверждено поражение двадцати пяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шесть позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также наши подразделения противовоздушной обороны сбили пятнадцать вражеских БПЛА.
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