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Оккупанты принудительно ставят на учет работников коммунальных служб, — Генштаб

Сегодня 09:00
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В Станице Луганской в Луганской области российские оккупанты принудительно поставили на воинский учет работников коммунальных служб.

Новости Днепра про Оккупанты принудительно ставят на учет работников коммунальных служб, - Генштаб

Так, по имеющейся информации, работников принудительно поставили на военный учет по российскому законодательству и провели так называемый медосмотр. По его результатам все оказались пригодны к военной службе.

Ситуация на фронтах

Удары противника подверглись районы более двадцати населенных пунктов. В частности, Белополье Сумской области, Славянск, Павловка и Новоселка Донецкой области, Марганец Днепропетровской области, Правдино и Белогорка Херсонской области. Враг атаковал Николаев пятнадцатью дронами-камикадзе, одиннадцать из них наши защитники сбили.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА «Shahed-136» с территории республики Беларусь.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

  • на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Дворичное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огурцово Харьковской области;
  • на Краматорском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Петропавловка, Первомайское Харьковской области; Грековка и Новоегоровка Луганской области и Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении – из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опросное, Соледарь и Яковлевка Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Владимировка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области.
  • На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более двадцати пяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Никополь и Новокаменка на Днепропетровщине, Терновые Поды, Партизанское, Широкое Николаевской области и Мирное в Херсонской области.

Подтверждено поражение живой силы, вооружения и военной техники противника за предыдущие дни. В результате точных ударов Сил обороны враг понес следующие потери в районах населенных пунктов Запорожской области: Молочанск — до 40 раненых, Каменка-Днепровская — 5 единиц вооружения и военной техники и около 25 раненых, Энергодар — до 20 раненых, Орех до 5 единиц вооружения и военной техники и до 50 раненых, роды — около 7 единиц военной техники и до 30 раненых. Информация уточняется.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спирное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла более тридцати ударов. Подтверждено поражение двадцати пяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шесть позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также наши подразделения противовоздушной обороны сбили пятнадцать вражеских БПЛА.

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Новости Днепра про Оккупанты принудительно ставят на учет работников коммунальных служб, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты принудительно ставят на учет работников коммунальных служб, - ГенштабРусский

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