Оккупанты применили новые самолеты-камикадзе на Днепропетровщине

Враг направляет на прибрежные населенные пункты Никопольского района самолеты-камикадзе.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Выглядит он как подделка школьника начальных классов. Однако вместо традиционных каштанов и картона – фанера, алюминиевые трубки, липкая лента и взрывчатка. Электронная часть похожа на ту, которая применяется в фпв (квадрокоптерах) — камикадзе, — говорится в сообщении.

Основные отличия самолетика-камикадзе от фпв-камикадзе:

разные инженерные решения (крыло и квадрокоптер)

имеет большие физические размеры

несет большую и мощную боевую часть

теоретически имеет возможность залетать вглубь нашей территории на большие дистанции.

менее громкий, но более заметный.

Враг уже направлял такие самолетики-камикадзе на территории Мировской, Марганецкой и Покровской сельской общин.

Сейчас их около 10, но их количество может возрасти.

Если вы заметили обломки этого средства или целый самолет на земле, нужно сразу вызвать ГСЧС и полицию. Он может взорваться в любой момент.

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