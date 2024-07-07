Оккупанты применили новые самолеты-камикадзе на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
Выглядит он как подделка школьника начальных классов. Однако вместо традиционных каштанов и картона – фанера, алюминиевые трубки, липкая лента и взрывчатка. Электронная часть похожа на ту, которая применяется в фпв (квадрокоптерах) — камикадзе, — говорится в сообщении.
Основные отличия самолетика-камикадзе от фпв-камикадзе:
Враг уже направлял такие самолетики-камикадзе на территории Мировской, Марганецкой и Покровской сельской общин.
Сейчас их около 10, но их количество может возрасти.
Если вы заметили обломки этого средства или целый самолет на земле, нужно сразу вызвать ГСЧС и полицию. Он может взорваться в любой момент.
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