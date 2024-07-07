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Оккупанты применили новые самолеты-камикадзе на Днепропетровщине

Сегодня 15:32
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Враг направляет на прибрежные населенные пункты Никопольского района самолеты-камикадзе.

Новости Днепра про Оккупанты применили новые самолеты-камикадзе на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Выглядит он как подделка школьника начальных классов. Однако вместо традиционных каштанов и картона – фанера, алюминиевые трубки, липкая лента и взрывчатка. Электронная часть похожа на ту, которая применяется в фпв (квадрокоптерах) — камикадзе, — говорится в сообщении.

Основные отличия самолетика-камикадзе от фпв-камикадзе:

  • разные инженерные решения (крыло и квадрокоптер)
  • имеет большие физические размеры
  • несет большую и мощную боевую часть
  • теоретически имеет возможность залетать вглубь нашей территории на большие дистанции.
  • менее громкий, но более заметный.

Враг уже направлял такие самолетики-камикадзе на территории Мировской, Марганецкой и Покровской сельской общин.

Сейчас их около 10, но их количество может возрасти.

Если вы заметили обломки этого средства или целый самолет на земле, нужно сразу вызвать ГСЧС и полицию. Он может взорваться в любой момент.

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