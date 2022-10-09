Оккупанты под видом Шмыгаля с помощью deepfake пытались связаться с компанией Baykar

В Главном управлении разведки Украины сообщили о сорванной попытке провокации российских пранкеров директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара.

В России посредством новых технологий пытались дискредитировать сотрудничество Украины и Турции.

Российские оккупанты осуществляют срочную эвакуацию своих семей из Крыма и…

За последние несколько недель поступило более 2 тысяч обращений о…

Там половина моей семьи: Филатов отреагировал на ракетный удар по Запорожью В ночь с 8 на 9 октября оккупанты выпустили 12 ракет по Запорожью. просмотров

ВСУ освободили 40 населенных пунктов в Донецкой области Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление и освобождают оккупированные территории от нашествия русской армии. просмотров

12 ракет, 12 погибших: оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью Армия российской федерации в ночь с 8 на 9 октября выпустила по Запорожью 12 ракет. 1 просмотров

Почти 70 смертоносных снарядов, — Валентин Резниченко о ситуации в области Глава ДнепрОВА Валентин Резниченко традиционно сообщил о ситуации в области на утро 9 октября. 0 просмотров

Запрет на музыку в маршрутках: куда можно написать жалобу в Днепре С 7 октября в Украине вступил в силу закон 2310-IX, в частности, запрещающий водителям пассажирского транспорта включать музыку в салоне. просмотров