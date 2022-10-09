Оккупанты под видом Шмыгаля с помощью deepfake пытались связаться с компанией Baykar

В Главном управлении разведки Украины сообщили о сорванной попытке провокации российских пранкеров директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара.
В ГУР МО рассказали:
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За последние несколько недель поступило более 2 тысяч обращений о…
Вечером 30 сентября оккупационный патруль задержал директора Запорожской АЭС Игоря…
Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем…
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