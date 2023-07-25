Оккупанты перевели блок №4 ЗАЭС в состояние «горячей остановки»: это нарушает все нормы ядерной и радиационной безопасности

Российские оккупанты перевели реакторный блок №4 Запорожской атомной электростанции в состояние "горячая остановка", в то время как в настоящее время он может безопасно работать только в состоянии "холодная остановка".

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

24 июля 2023 года, несмотря на требования Госатомрегулирования и ГП «НАЭК «Энергоатом», на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции во исполнение приказа нелегитимного руководства перевели энергоблок №4 в состояние «горячая остановка». Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию этой ядерной установки. Сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии «холодная остановка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после подрыва россией 6 июня плотины Каховской ГЭС и фактического исчезновения Каховского водохранилища возникли реальные риски недостаточной подпитки Запорожской атомной станции охлаждающей водой. Это блокирует возможность работы ЗАЭС на мощности, и российская оккупационная администрация станции и представители «Росатома» об этом знают.

А значит, это является несомненным риском для ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простоя оборудования энергоблока, отсутствия надлежащего регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования, — объяснили в Энергоатоме.

В связи с совершением противоправных действий, содержащих признаки состава уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 267 УК Украины («Нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами») и ст. 274 УК Украины («Нарушение правил ядерной или радиационной безопасности»), а также ст. 14 («подготовка к преступлению») и ст. 258 («Террористический акт») УК Украины президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин обратился в офис Генерального прокурора Украины.

Котин подчеркнул, что оккупанты в очередной раз нарушают требования лицензии на эксплуатацию станции, сознательно и намеренно нарушают нормы украинского и международного законодательства.

Также президент ГП «НАЭК «Энергоатом» обратился в Министерство иностранных дел Украины, отметив необходимость призвать МАГАТЭ принять меры воздействия на оккупационную администрацию ЗАЭС для перевода всех энергоблоков станции в состояние «холодная остановка» и распространить соответствующую ноту среди стран-членов Агентства.

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