Оккупанты обстреляли утром село на Днепропетровщине

Артобстрел окрестностей населенного пункта произошел примерно в 9:30. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале .

Так, стало известно о вражеских обстрелах села Терновое Великомихайловской ОТГ, Синельниковского района.

Утро субботы, 25 февраля, началось с воздушной тревоги по всей Украине, во время которой враг атаковал, в частности, Днепропетровскую область.

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