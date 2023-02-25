Оккупанты обстреляли утром село на Днепропетровщине

Так, стало известно о вражеских обстрелах села Терновое Великомихайловской ОТГ, Синельниковского района.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
Артобстрел окрестностей населенного пункта произошел примерно в 9:30. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.
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