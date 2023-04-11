Оккупанты обстреляли Никопольский район и повредили частный дом

«Работники ГСЧС выясняют последствия. К счастью, людей не задело», — добавил Лукашук.

Отмечается, что известно, что поврежден частный жилой дом.

«Россияне продолжают террор Никопольского района. Сегодня враг дважды обстрелял Марганецкую общину», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

У вівторок, 11 квітня, росіяни обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області та пошкодили приватний будинок.

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