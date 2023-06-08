Оккупанты обстреляли Никольщину дважды за ночь: что известно

Никопольский район дважды обстреляли из тяжелой артиллерии.

Российские оккупанты не прекращали терроризировать Никопольский район ночью 8 июня.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Под прицел врага попали Мировская и Марганецкая громады. Оккупанты били по ним из тяжелой артиллерии.

К счастью, в результате атак никто не пострадал. Сейчас на месте работают спасатели. Последствия обстрела уточняются.

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