Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: погибла женщина

Враг попал по Никополю из артиллерии. В результате обстрела погибла 71-летняя женщина. Остальные последствия атаки еще уточняются.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
“Россияне снова убили человека в Никополе. Во время артобстрела погибла 71-летняя женщина. Мои соболезнования родным… Детали по поводу других последствий атаки уточняем”, — написал Сергей Лысак на своей странице в Телеграмм.
Напомним, что сегодня ночью в результате удара врага по Никополю пострадали две женщины в возрасте 70 и 61 года. Они будут лечиться дома.
В городе повреждены около полутора десятков частных домов, гараж, автомобили и линии электропередач. Разрушены 2 хозяйственные постройки и 10 – повреждены.
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