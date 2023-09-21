Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: есть пострадавшие

Они били по Никопольщине из «Градов» и тяжелой артиллерии. Под удар попали Мировская громада и сам Никополь.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Городу досталось больше всего. Там ранены три человека. Госпитализировали 75-летнего мужчину и супругов – 34-летнюю женщину и 29-летнего мужчину. Вместе с ними в больницу забрали и их 3-месячного сына. К счастью, мальчик не пострадал.
В результате атаки повреждены 11 частных домов и 5 хозяйственных сооружений, одно – разрушено до основания. Также повреждены 10 ульев, авто, газопроводы и линии электропередач.
Россияне продолжают свой террор. Похоже, они прониклись ненавистью максимально. Ибо не унимаются и в момент, когда целый мир призывает прекратить насилие. Сегодня – Международный день мира… Он придет и в Украину. Обязательно. Право на это отстаиваем на поле боя и в тылу. Ради спокойствия и безопасности украинцев. А еще будущего, в котором нет войны! – отметил Лысак.
Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
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