Оккупанты обстреляли четыре громады Никопольщины: ранения получил 54-летний мужчина

Оккупационные войска обстреляли четыре общины Никопольщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

29 июня агрессор нанес удары с дронов, артиллерии и беспилотников по Никополю, селам Мировской, Марганецкой и Покровской общин.В результате прилета в городе ранения получил 54-летний мужчина, — говорится в сообщении правоохранителей.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, он находится под наблюдением медиков.

После обстрела произошло несколько возгораний — огонь потушили спасатели.

В зданиях местных жителей выбило стекло, вылетели стекла на окнах, повреждены фасады зданий.

Сегодня утром агрессоры ударили по Никополю и району дронами и артиллерией.

Правоохранители работали на месте и собрали вещественные доказательства преступлений.

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