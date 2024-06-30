Оккупанты обстреляли четыре громады Никопольщины: ранения получил 54-летний мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
29 июня агрессор нанес удары с дронов, артиллерии и беспилотников по Никополю, селам Мировской, Марганецкой и Покровской общин.В результате прилета в городе ранения получил 54-летний мужчина, — говорится в сообщении правоохранителей.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, он находится под наблюдением медиков.
После обстрела произошло несколько возгораний — огонь потушили спасатели.
В зданиях местных жителей выбило стекло, вылетели стекла на окнах, повреждены фасады зданий.
Сегодня утром агрессоры ударили по Никополю и району дронами и артиллерией.
Правоохранители работали на месте и собрали вещественные доказательства преступлений.
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