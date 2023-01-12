Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району

Оккупанты в ночь на 12 января ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

Под вражескую атаку попала Марганецкая громада. На ее территорию прилетели около десятка вражеских снарядов. Люди не пострадали.

Повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются, отмечают в Днепропетровской ОВА.

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