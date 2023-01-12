Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району

Сегодня 09:30
просмотров

Оккупанты в ночь на 12 января ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

Новости Днепра про Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району

Под вражескую атаку попала Марганецкая громада. На ее территорию прилетели около десятка вражеских снарядов. Люди не пострадали.

Повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются, отмечают в Днепропетровской ОВА.

Читайте также:

Новости Днепра про Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому районуУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому районуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 12 января
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 12 января

    В Днепре на маршруты электротранспорта сегодня вышли 37 троллейбусов и…

    Под Майорском погиб боец из Днепропетровской области Андрей Шевченко
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Под Майорском погиб боец из Днепропетровской области Андрей Шевченко

    Возле населенного пункта Майорск в боях с оккупантами погиб солдат…

    Наркотики, доллары, гривны и пистолет: в Кривом Роге полицейские задержали преступника
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Наркотики, доллары, гривны и пистолет: в Кривом Роге полицейские задержали преступника

    У Кривому Розі правоохоронці провели у 47-річного чоловіка обшуки, під…

    11 юных ученых Днепропетровщины стали президентскими стипендиатами
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    11 юных ученых Днепропетровщины стали президентскими стипендиатами

    Лучшим юным ученым страны была назначена президентская стипендия. Среди них…

    Последние новости

    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 12 января
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 12 января

    В Днепре на маршруты электротранспорта сегодня вышли 37 троллейбусов и 48 трамваев.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Нестерпимые боли: в Каменском женщина выпала из окна квартиры
    Нестерпимые боли: в Каменском женщина выпала из окна квартиры

    В Каменском Днепропетровской области на улице Бурхана 10 января, около десяти часов вечера женщина выпала из окна квартиры на верхнем этаже пятиэтажного дома.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров
    Россияне окапываются в Херсонской области и вербуют наемников в ЧВК в Крыму, — Генштаб
    Россияне окапываются в Херсонской области и вербуют наемников в ЧВК в Крыму, — Генштаб

    Россияне продолжают окапываться в Херсонской области, а во временно оккупированном Крыму активно вербуют наемников в частные военные компании.

    Сегодня 08:30
    0
    просмотров
    В Кривом Роге полицейские задержали женщину, которая зарезала своего мужа
    В Кривом Роге полицейские задержали женщину, которая зарезала своего мужа

    В ночь на 10 января супруги криворожане поскандалили.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Под Майорском погиб боец из Днепропетровской области Андрей Шевченко
    Под Майорском погиб боец из Днепропетровской области Андрей Шевченко

    Возле населенного пункта Майорск в боях с оккупантами погиб солдат из Каменского Днепропетровской области Андрей Шевченко 1977 года рождения.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Наркотики, доллары, гривны и пистолет: в Кривом Роге полицейские задержали преступника
    Наркотики, доллары, гривны и пистолет: в Кривом Роге полицейские задержали преступника

    У Кривому Розі правоохоронці провели у 47-річного чоловіка обшуки, під час яких вилучили понад кілограм канабісу, обладнання для вирощування марихуани, кілограм канабісу, 7 тисяч доларів США та 33 тис. гривень, отримані від збуту наркотиків, а також мобільні телефони, електронні ваги…

    Сегодня 06:45
    0
    просмотров
    Сегодня днепрян ждет пасмурная и холодная погода
    Сегодня днепрян ждет пасмурная и холодная погода

    Одевайтесь теплее!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    11 юных ученых Днепропетровщины стали президентскими стипендиатами
    11 юных ученых Днепропетровщины стали президентскими стипендиатами

    Лучшим юным ученым страны была назначена президентская стипендия. Среди них – 11 воспитанников Днепропетровского отделения Малой Академии Наук Украины.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Зеленский о Соледаре: РФ хочет сделать его своим достижением, но бои продолжаются
    Зеленский о Соледаре: РФ хочет сделать его своим достижением, но бои продолжаются

    Россия пытается сделать вид, что Соледар будет достижением для нее, но бои все еще продолжаются и Донецкое направление держится.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Некоторые поезда через Днепропетровскую область изменят маршрут и график
    Некоторые поезда через Днепропетровскую область изменят маршрут и график

    «Укрзалізниця» изменит расписание и маршрут ряда поездов, курсирующих через Днепропетровскую область.

    Вчера 19:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх