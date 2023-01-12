Оккупанты ночью ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району

Под вражескую атаку попала Марганецкая громада. На ее территорию прилетели около десятка вражеских снарядов. Люди не пострадали.
Повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются, отмечают в Днепропетровской ОВА.
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