Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Оккупанты ночью два раза ударили по Никополю и району

Сегодня 09:30
просмотров

Оккупанты в ночь на 2 марта два раза ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и району

Новости Днепра про Оккупанты ночью два раза ударили по Никополю и району

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В результате ночных обстрелов в Никополе повреждены детсад, три магазина, аптека. Также во вражеский огонь попали восемь пятиэтажек, гаражи, автомобили, электросети, водопровод.

В Красногригорьевской громаде, которая тоже попала под огонь, последствия атаки еще уточняются. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Новости Днепра про Оккупанты ночью два раза ударили по Никополю и району

Новости Днепра про Оккупанты ночью два раза ударили по Никополю и району

Читайте також:

Новости Днепра про Оккупанты ночью два раза ударили по Никополю и районуУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты ночью два раза ударили по Никополю и районуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Нельзя срывать и покупать: за первоцветы днепрян ждут немалые штрафы
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Нельзя срывать и покупать: за первоцветы днепрян ждут немалые штрафы

    В Украине нельзя срывать, продавать и покупать подснежники, крокусы и…

    ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления

    ВСУ за сутки отразили более 170 атак противника. Основные усилия…

    Важно: как будет работать общественный транспорт в Днепре 2 марта
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Важно: как будет работать общественный транспорт в Днепре 2 марта

    Сегодня, 2 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном…

    Оккупанты разрушили многоэтажку в Запорожье: двое погибших, под завалами есть люди
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Оккупанты разрушили многоэтажку в Запорожье: двое погибших, под завалами есть люди

    Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье, в…

    Последние новости

    Нельзя срывать и покупать: за первоцветы днепрян ждут немалые штрафы
    Нельзя срывать и покупать: за первоцветы днепрян ждут немалые штрафы

    В Украине нельзя срывать, продавать и покупать подснежники, крокусы и другие первоцветы.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
    ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления

    ВСУ за сутки отразили более 170 атак противника. Основные усилия враг сосредоточил на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Важно: как будет работать общественный транспорт в Днепре 2 марта
    Важно: как будет работать общественный транспорт в Днепре 2 марта

    Сегодня, 2 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Оккупанты разрушили многоэтажку в Запорожье: двое погибших, под завалами есть люди
    Оккупанты разрушили многоэтажку в Запорожье: двое погибших, под завалами есть люди

    Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего два человека погибли.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Спортсменка из Кривого Рога завоевала серебро на этапе Кубка мира по самбо
    Спортсменка из Кривого Рога завоевала серебро на этапе Кубка мира по самбо

    Об этом сообщает департамент по делам семьи, молодежи и спорта исполкома Криворожского городского совета.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Вечная память и слава украинскому воину: в боях погиб Александр Соколовский из Днепропетровщины
    Вечная память и слава украинскому воину: в боях погиб Александр Соколовский из Днепропетровщины

    Во время выполнения боевого задания погиб старший солдат ВСУ Соколовский Александр Александрович. Произошло это 23 апреля 2022 года вблизи н. п. заводы Харьковской области.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    В Днепре облачно с прояснениями: прогноз погоды на 2 марта
    В Днепре облачно с прояснениями: прогноз погоды на 2 марта

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Юный хакер: днепрянин взломал миллион аккаунтов украинцев и продавал пароли от них
    Юный хакер: днепрянин взломал миллион аккаунтов украинцев и продавал пароли от них

    Юный житель Днепра с помощью специальной программы взламывал аккаунты вебресурсов и торговал паролями от них на хакерских форумах.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Россияне убили поголовье животных на ферме в Днепропетровской области
    Россияне убили поголовье животных на ферме в Днепропетровской области

    Россияне трижды за день обстреляли Днепропетровскую область. Под обстрелами погибло поголовье скота на одной из ферм.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Вооружены и опасны: в центре Днепра задержали мужчин на внедорожниках
    Вооружены и опасны: в центре Днепра задержали мужчин на внедорожниках

    В Днепре на улице Мечникова вечером 28 февраля задержали группу вооруженных мужчин.

    Вчера 20:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх