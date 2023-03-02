Оккупанты ночью два раза ударили по Никополю и району

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В результате ночных обстрелов в Никополе повреждены детсад, три магазина, аптека. Также во вражеский огонь попали восемь пятиэтажек, гаражи, автомобили, электросети, водопровод.
В Красногригорьевской громаде, которая тоже попала под огонь, последствия атаки еще уточняются. К счастью, пострадавших и погибших нет.
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