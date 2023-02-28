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Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: фото последствий

Сегодня 09:00
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Российские оккупанты в ночь на 28 февраля трижды били из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.

Новости Днепра про Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: фото последствий

В результате атак врага никто не пострадал, но есть разрушение.

По словам главы областной администрации, в городе повреждена гостиница, 3 частных дома, хозяйственная постройка и авто.

«Кроме этого, оборваны линии электропередач», — добавил Лысак.

 

Новости Днепра про Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: фото последствий

Новости Днепра про Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: фото последствий

Новости Днепра про Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: фото последствий

Новости Днепра про Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: фото последствий

Новости Днепра про Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: фото последствий

Новости Днепра про Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: фото последствий

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Новости Днепра про Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: фото последствийУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: фото последствийРусский

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