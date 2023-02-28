Оккупанты ночью били по Никополю из артиллерии: фото последствий

По словам главы областной администрации, в городе повреждена гостиница, 3 частных дома, хозяйственная постройка и авто.

В результате атак врага никто не пострадал, но есть разрушение.

Российские оккупанты в ночь на 28 февраля трижды били из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.

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