Оккупанты накрыли из тяжелой артиллерии Никопольский район

Под вражескую атаку попала Марганецкая громада, туда прилетели с десяток снарядов. К счастью, люди не пострадали. Последствия обстрела выясняются, отмечают в Днепропетровской ОВА.

В ночь на 13 января оккупанты накрыли из тяжелой артиллерии Никопольский район.

В Саксаганском районе Кривого Рога, во время патрулирования, сотрудники полиции…

В понедельник, 17 октября, примерно в 6:20, на улице Паникахи…

В Днепре на маршруты электротранспорта вышли 37 троллейбусов и 48…

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