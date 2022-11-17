Оккупанты минируют инфраструктуру в Каховке, — Генштаб

«В самой Каховке захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи«, — отметили наши воины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донецкой области.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 2 позициям зенитных ракетных комплексов противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.
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