Оккупанты готовят в Крыму 30 операторов боевых дронов, — сводка Генштаба

Срок подготовки указанных специалистов составляет до трех недель. В настоящее время готовится около 30 военнослужащих.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестовое, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка в Донецкой области.
Противник нанес 5 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей, совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и городах и селах.
Наблюдается дополнительное оборудование противником оборонительных рубежей вдоль участка автодороги Каховка — Мелитополь, в Херсонской и Запорожской областях.
По данным штаба, оккупационные войска продолжают нести потери. Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области в местной больнице не хватает койкомест для размещения раненых захватчиков. А в населенный пункт Большие Копани в течение предыдущих суток доставлено около 40 раненых оккупантов.
По уточненной информации, 21 ноября текущего года в Запорожской области подтверждено уничтожение вражеских зенитного ракетного комплекса С-300 и 5 единиц военной техники различного типа в районе населенного пункта Пологи.
Кроме того, 40 военнослужащих получили ранения. Неподалеку Веселого Запорожской области был уничтожен блокпост оккупантов, 15 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. В Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными.
Украинская авиация в течение минувших суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления противника.
Читайте также:
Автор:
Мошенники из Павлограда похитили более 400 тысяч гривен, используя фишинговые…
Российские войска ночью 23 ноября обстреляли ракетами родильное отделение больницы…
Учитывая плохое освещение улиц в темное время и риск ДТП,…
В частности, владельцы частных домов Зеленодольской и Широковской общин Криворожского…
Мошенники из Павлограда похитили более 400 тысяч гривен, используя фишинговые ссылки.
Российские войска ночью 23 ноября обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Волнянске в Запорожской области.
Ночь на 23 ноября оказалась очень беспокойной для жителей Никопольского района. Россияне накрыли из "Градов" и тяжелой артиллерии 2 общины.
Учитывая плохое освещение улиц в темное время и риск ДТП, полицейские Днепра решили самостоятельно надеть на горожан светоотражающие элементы.
В частности, владельцы частных домов Зеленодольской и Широковской общин Криворожского района от областной военной администрации получат дрова на отопление домов.
Художники знаменитого села в Днепропетровской области разукрасили убежище уникальными яркими цветами петриковской росписи.
Одевайтесь теплее, друзья!
Российская Федерация ведет воздушную разведку в Украине, а ВСУ атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Во вторник, 22 ноября, на 272-й день войны на Украине в Днепропетровской области была тишина. В течение суток в регионе не зафиксировано ни одного вражеского обстрела.
В Днепре создали петицию, чтобы переименовать улицу Леваневского в улицу Артема Мураховского.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!