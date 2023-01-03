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Оккупанты дважды за ночь обстреляли Никопольский район: подробности

Сегодня 09:00
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Начались триста четырнадцатые сутки русского широкомасштабного вторжения. Не утихают обстрелы Днепропетровской области. В который раз страдает Никопольский район.

Новости Днепра про Оккупанты дважды за ночь обстреляли Никопольский район: подробности

По сообщению ДнепрОВА, за ночь район дважды подвергся атакам российских «Ураганов» и тяжелой артиллерии.

Более 20 снарядов прилетели в Никополь и Покровскую громаду.

Люди не пострадали. Однако есть разрушения.

Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий – выясняют последствия атак.

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Новости Днепра про Оккупанты дважды за ночь обстреляли Никопольский район: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Оккупанты дважды за ночь обстреляли Никопольский район: подробностиРусский

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