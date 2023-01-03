Оккупанты дважды за ночь обстреляли Никопольский район: подробности

По сообщению ДнепрОВА, за ночь район дважды подвергся атакам российских «Ураганов» и тяжелой артиллерии.
Более 20 снарядов прилетели в Никополь и Покровскую громаду.
Люди не пострадали. Однако есть разрушения.
Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий – выясняют последствия атак.
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