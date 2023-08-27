Оккупанты дважды за день обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии (ФОТО)

Враг выпустил из тяжелой артиллерии полдесятка снарядов.
Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Задело частный дом. Самое важное, что уцелели люди — без погибших и пострадавших. В других населенных пунктах Днепропетровщины воскресенье выдалось спокойным», — уточнил он.
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