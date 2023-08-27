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  • Оккупанты дважды за день обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии (ФОТО)

Оккупанты дважды за день обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии (ФОТО)

Сегодня 19:42
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В воскресенье, 27 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказалась Мировская громада.

Новости Днепра про Оккупанты дважды за день обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии (ФОТО)

Враг выпустил из тяжелой артиллерии полдесятка снарядов.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Задело частный дом. Самое важное, что уцелели люди — без погибших и пострадавших. В других населенных пунктах Днепропетровщины воскресенье выдалось спокойным», — уточнил он.

Новости Днепра про Оккупанты дважды за день обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии (ФОТО)

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