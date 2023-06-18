Оккупанты днем снова обстреляли Никополь: повреждены объекты критической инфраструктуры

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук.
«Враг за последние несколько дней активно атакует определенные инфраструктурные объекты, серьезно усложняя обеспечение горожан города водоснабжением. Никополь находится всего в 10 км от врага из-за «исчезнувшего» водохранилища. А до Энергодара напрямую — 21 км», — уточнил он.
Кроме того, в результате сегодняшнего обстрела повреждения получили 9 частных жилых домов, 7 хозяйственных построек, автомобиль, заборы, панели солнечной электростанции, газопровод и 2 линии электропередачи.
К счастью, обошлось без раненых и погибших среди гражданского населения.
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