Оккупанты днем снова обстреляли Никополь: повреждены объекты критической инфраструктуры

К счастью, обошлось без раненых и погибших среди гражданского населения.

Кроме того, в результате сегодняшнего обстрела повреждения получили 9 частных жилых домов, 7 хозяйственных построек, автомобиль, заборы, панели солнечной электростанции, газопровод и 2 линии электропередачи.

«Враг за последние несколько дней активно атакует определенные инфраструктурные объекты, серьезно усложняя обеспечение горожан города водоснабжением. Никополь находится всего в 10 км от врага из-за «исчезнувшего» водохранилища. А до Энергодара напрямую — 21 км», — уточнил он.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

Сегодня днем, 18 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области. Вражескими снарядами были повреждены 2 объекта критической инфраструктуры.

В Павлограде Днепропетровской области многодетная мать, которая самостоятельно воспитывает четверых…

С 18 по 19 июня в Днепропетровской области, в том…

Расклейка рекламных объявлений на столбах и домах является нарушением Правил…

В воскресенье, 18 июня, в городе Пятихатки Каменского района Днепропетровской…

На Днепропетровщине микроавтобус столкнулся с легковушкой: есть погибшие и пострадавшие В воскресенье, 18 июня, в городе Пятихатки Каменского района Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. Там столкнулись микроавтобус Renault Master и легковой автомобиль Seat Leon. просмотров

За объявление на столбе – штраф: в Днепре будут бороться с незаконно размещенной рекламой Расклейка рекламных объявлений на столбах и домах является нарушением Правил благоустройства города. Коммунальщики Днепра активно с этим борются, однако это мешает их основной работе. просмотров

В Днепре и области объявлена чрезвычайная пожарная опасность: жителей призывают быть осторожнее С 18 по 19 июня в Днепропетровской области, в том числе и Днепре, сохранится высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. просмотров

Многодетная мать-одиночка в Павлограде сдала в ломбард планшет сына, который ему выдали в школе В Павлограде Днепропетровской области многодетная мать, которая самостоятельно воспитывает четверых детей, сдала в ломбард планшет сына, выданный ему в школе. просмотров

В Днепре на Набережной Заводской Nissan сбил бездомного: пострадавшего госпитализировали (ФОТО) В воскресенье, 18 июня, на Набережной Заводской в Днепре произошло ДТП. Там автомобиль марки Nissan Leaf сбил бездомного, который неожиданно выбежал на дорогу. просмотров

Летел по встречной полосе на бешеной скорости: в Днепре на Слобожанском проспекте произошло ДТП В субботу, 17 июня, на Слобожанском проспекте в Днепре произошла авария. Там на большой скорости столкнулись Daewoo Nexia и Ford Focus. просмотров

Без отца остался новорожденный сын: в бою с оккупантами погиб 25-летний житель Днепропетровщины Стало известно, что 10 июня в бою с оккупантами, защищая независимость Украины, погиб житель Першотравенска Днепропетровской области Александр Мятечкин. Ему было всего 25 лет. просмотров

В Скадовске и под Геническом слышны взрывы: детонирует склад боеприпасов оккупантов (ФОТО) На юге Херсонщины в пригороде Геническа, а также в Скадовске 18 июня прозвучала серия громких взрывов. Известно, что "бавовна" пришла на склад российских боеприпасов. просмотров