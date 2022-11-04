Оккупанты будут пытаться подключить ЗАЭС к российской энергосистеме, – ISW

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Российские власти пытаются заставить перевести ЗАЭС в российскую энергосеть, описывая российский контроль как единственную возможность обеспечить электроэнергией Запорожскую АЭС и теплом Энергодар и прилегающую территорию, – говорится в сообщении ISW.
Ранее мы сообщали, что ЗАЭС снова обесточена. Сейчас станцию питают резервные генераторы, которым хватит топлива на 15 дней.
Российские оккупационные власти могут передать ЗАЭС в российскую энергосеть в течение этого 15-дневного срока, – отметили аналитики ISW.
Напомним, ранее мы писали, что МАГАТЭ не нашла «грязную бомбу» в Украине.
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