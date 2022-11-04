Оккупанты будут пытаться подключить ЗАЭС к российской энергосистеме, – ISW

Напомним, ранее мы писали, что МАГАТЭ не нашла «грязную бомбу» в Украине .

Российские оккупационные власти могут передать ЗАЭС в российскую энергосеть в течение этого 15-дневного срока, – отметили аналитики ISW.

Ранее мы сообщали, что ЗАЭС снова обесточена. Сейчас станцию ​​питают резервные генераторы, которым хватит топлива на 15 дней.

Российские власти пытаются заставить перевести ЗАЭС в российскую энергосеть, описывая российский контроль как единственную возможность обеспечить электроэнергией Запорожскую АЭС и теплом Энергодар и прилегающую территорию, – говорится в сообщении ISW.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Захватчики будут пытаться в течение двух недель подключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

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