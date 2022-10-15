Оккупанты атаковали Запорожье БПЛА Shahed-136 и 10 ракетами С-300

Ночью захватчики атаковали Запорожье БПЛА Shahed-136. Разрушены объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы спасателями. К счастью, пострадавших нет.
Об этом сообщил Александр Старух, председатель Запорожской ОВА.
Утром оккупанты запустили по городу 10 ракет С-300. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры разрушены. Информация о пострадавших уточняется.
Оккупант имеет целью только одно – уничтожить нас, сделать нашу жизнь невыносимой. Теперь главное – соблюдать правила безопасности и помогать друг другу. Мы выстоим и победим, – отметил Александр Старух.
Напомним, ранее мы писали, что россияне всю ночь терроризировали Никопольщину.
Читайте также:
Автор:
Сегодня утром российские оккупанты снова нанесли удар по Никополю.
Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину.
Сегодня ночью жители Днепропетровской области слышали взрывы.
Вечная слава!
Сегодня утром российские оккупанты снова нанесли удар по Никополю.
Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину.
Сегодня ночью жители Днепропетровской области слышали взрывы.
Зонт можно оставлять дома!
Мобилизация в Украине длится уже восьмой месяц. Повестки приходят всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, если они не освобождены от военной службы по ряду причин. Те, у кого нет военного опыта, также могут быть призваны воевать, но…
Каменская полиция задержала 20-летнего парня за кражу благотворительной коробки.
Шотландский актер Робби Колтрейн скончался в 72 года.
В течение суток враг совершил до десяти обстрелов с РСЗО и активно использовал авиацию. Тем временем наши герои нанесли россиянам значительные потери.
АО «Днепрогаз» продолжает устанавливать счетчики газа потребителям и информирует о том, что нужно знать потребителям об этой процедуре.
В борьбе за независимость Украины погиб Андрей Семенов из Павлограда.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!