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Оккупанты атаковали Запорожье БПЛА Shahed-136 и 10 ракетами С-300

Сегодня 09:04
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Россияне продолжают системный террор Запорожской области.

Новости Днепра про Оккупанты атаковали Запорожье БПЛА Shahed-136 и 10 ракетами С-300

Ночью захватчики атаковали Запорожье БПЛА Shahed-136. Разрушены объекты инфраструктуры. Возникли пожары, которые были вовремя локализованы спасателями. К счастью, пострадавших нет.

Об этом сообщил Александр Старух, председатель Запорожской ОВА.

Утром оккупанты запустили по городу 10 ракет С-300. Ряд объектов энергетической и промышленной инфраструктуры разрушены. Информация о пострадавших уточняется.

Оккупант имеет целью только одно – уничтожить нас, сделать нашу жизнь невыносимой. Теперь главное – соблюдать правила безопасности и помогать друг другу. Мы выстоим и победим, – отметил Александр Старух.

Напомним, ранее мы писали, что россияне всю ночь терроризировали Никопольщину.

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Новости Днепра про Оккупанты атаковали Запорожье БПЛА Shahed-136 и 10 ракетами С-300Українська Новости Днепра про Оккупанты атаковали Запорожье БПЛА Shahed-136 и 10 ракетами С-300Русский

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