Оккупанты атаковали Никополь из тяжелой артиллерии: целили по инфраструктуре

Оккупанты снова обстреливали Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Поздним вечером оккупанты устроили по Никополю из тяжелой артиллерии. Атаковали его и с самого утра. Применили дроны-камикадзе, — говорится в сообщении главы ОВА.

Враг целил по городской инфраструктуре. Повреждены 2 грузовика и легковушка.

Прошло без погибших и пострадавших.

В других общинах Днепропетровской области ночь прошла без вражеских ударов.

Вчера мы писали, что враг за день почти 25 раз обстреливал Никопольщину.

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