Оккупанты атаковали Никополь из тяжелой артиллерии: целили по инфраструктуре

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Поздним вечером оккупанты устроили по Никополю из тяжелой артиллерии. Атаковали его и с самого утра. Применили дроны-камикадзе, — говорится в сообщении главы ОВА.
Враг целил по городской инфраструктуре. Повреждены 2 грузовика и легковушка.
Прошло без погибших и пострадавших.
В других общинах Днепропетровской области ночь прошла без вражеских ударов.
Вчера мы писали, что враг за день почти 25 раз обстреливал Никопольщину.
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