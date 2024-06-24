Оказались на улице из-за долгов: что известно о родителях младенца, которого подбросили в больницу Днепра и что с ребенком сейчас

Стало известно, почему родители 6-месячной девочки подбросили ее в больницу и что с ребенком сейчас.

Напомним, что 13 июня в одно из медучреждений Днепра подбросили шестимесячную девочку. По словам генерального директора больницы, она была полностью здорова. Также там была записка.

Вскоре начальница управления службы по делам детей Левобережной администрации Елены Мушинской сообщила, что ребенка покинула семейная пара, которую выселили из квартиры за долги. Об этом сообщает «Суспільне».

По ее словам, родители не хотели бросать ребенка. В записке они попросили врачей устроить девочку на два месяца, пока не заработают деньги и снова не арендуют квартиру.

«В записке они написали, что ребенка просят устроить на два месяца, пока они заработают какие-то деньги и снова арендуют квартиру. Отец вчера сказал, что он устроился на работу. Он у владельца арендованной квартиры брал средства на развитие бизнеса и бизнес у него не сложился» и он ему задолжал очень большую сумму денег. Поэтому владелец жилья попросил их освободить жилье», — отметила Елена Мушинская и добавила родители ребенка не имеющих зависимостей.

Елена Мушинская отметила, что сейчас 6-месячная девочка вместе с мамой в социальном центре. Они будут проживать там, пока не смогут самостоятельно снимать жилье.

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