Охранник елок и кормилец пони: «новогодние» сезонные вакансии в Днепре

Под новый год в Днепре появились вакансии с временной «праздничной» работой. Занятость на ней обычно не превышает одного-двух месяцев и часто не требует полного рабочего дня, а значит может быть дополнительным источником заработка. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-5 вакансий с новогодней подработкой в Днепре.

Сеть супермаретов ищет сотрудника для сезонной работы курьером. Доставлять нужно будет продукты. Главное – не опыт работы, а наличие прав категории В и собственный автомобиль. Обещают гибкий график работы, скидки на продукцию собственного изготовления ритейла, в том числе чай и кофе, страхование от несчастных случаев во время работы. Заработать можно будет до 14 тыс грн.

На время новогодних праздников требуется девушка для работы детским аниматором. Опыт желателен, но не обязателен. Оплата – 1 тыс грн в час. Компания предоставляет костюмы, транспорт и заранее подготовленный сценарий игр с детьми.

В квест-комнату требуется актер и ведущий. Зарплату обещают от 5 до 8 тыс. работать нужно будет в режиме 2 через 2, в случае большой загрузки часто больше и в выходные дни. Занятость можно назвать частичной – условно. В будние дни на работу нужно будет потратить около 2-х часов, в выходные – весь день. Среди обязанностей – ведение детских ролевых квестов.

Временная работа по присмотру за пони оценивается в 4-6 тыс грн в месяц. Работодатель отмечает, что занятость у работника будет частичная. В обязанности входит уборка за 4 маленькими лошадками и их кормление утром и вечером.

Охрана елок оценивается в 10-12 тыс грн за все время. На торговую точку с елками требуется охранник с автомобилем. Работодатель заявляет, что это работа на неполный день. Длиться она будет до 31 декабря.

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