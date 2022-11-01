Огромные штрафы или тюрьма: жителей Днепропетровской области просят не сжигать опавшие листья

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
«Едкий дым, насыщенный тяжелыми металлами, канцерогенами, угарным газом. Выжженная почва. Это лишь часть катастрофических последствий сжигания опавших листьев. Еще раз напоминаем, что разводить костры запрещено. Увидели поджигателей – звоните в полицию и рассказывайте о нарушителях», – говорит директор департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОВА Ирина Поникарова.
Она добавила, что дым от горящих листьев вредит людям в первую очередь. Он токсичен, может вызвать аллергию, снижает иммунитет, обостряет хронические заболевания. И это также может вызвать онкологию.
Огонь сжигает плодородные земли, разрушает экосистему. Кроме того, он может распространиться на жилые дома и вызвать пожар.
За сжигание сухостоя и опавших листьев предусмотрен штраф от 3 060 до 21 420 грн. Если поджог носит умышленный характер и привел к тяжким последствиям, преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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