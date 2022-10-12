Огромные окна, высокие потолки и «типичная» лестница: как внутри выглядит особняк Непокойчицкого в Днепре

Инженер и главный Городской Думы города Евгений Непокойчицкий принимал активное участие в жизни города, занимался обсуждением вопросов освещения, водопровода, строительства моста.
Кто проектировал его дом – неизвестно. Среди необычного в доме – его фасад украшен барельефами рабочих, в то время как тогда популярностью пользовались львиные головы, амуры, сатиры. 15 барельефов отражают тему горной инженерии: рабочие в процессе добычи ископаемых, сцены работ в шахте.
Сам особняк тоже выстроен оригинально. С одной стороны улицы он выглядит как двухэтажный дом, с другой –цоколь превращается в третий этаж.
Главная архитектурная особенность дома – его лестница. Она популярна среди любителей фотосессий. Лестница состоит из двух ярусов, нижний имеет два марша полукруглой формы.
Еще одной особенностью дома была стеклянная крыша. Находилась она над гостевым залом. Стекло специально подсвечивали, чтобы зимой можно было увидеть, как на улице идет снег. Сегодня даже фотографии необычной крыши не сохранилось.
Хозяин дома бесследно исчез в 1917 году во время революции. В 1918 году дом был разграблен и превращен в коммунальную квартиру. О сохранности архитектуры жильцы не беспокоились. После расселения здание несколько раз переходило из рук в руки. Находилось оно в печальном состоянии, но несколько лет назад особняк Непокойчицкого был приведен в порядок. В группе «Екатеринослав-Днепропетровск» появились уникальные фото как здание выглядело внутри до ремонта.
В помещении высокие потолки, на которых была декоративная лепнина.
Окна большие, дающие каждой комнате много света.
А вот коридор с лестницей довольно маленький. До наших дней старинные перила и ограда не «дожили», но сделана она добротно, из цемента, а не железа, как лестницы в других старинных домах города.
Благодаря реставрации дом обрел вторую жизнь и радует глаз горожан своей красотой.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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