Огромное дерево, мусор и зеленая вода: как выглядят пляжи Одессы после подрыва Каховской ГЭС (ФОТО)

6 июня 2023 года россияне подорвали Каховскую ГЭС – это одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия.

Десятки населенных пунктов затопило, тысячи украинцев потеряли жилье. Каховское водохранилище почти прекратило свое существование, а в Черное море попало множество мусора, трупы погибших животных, бытовые и не только отходы.

Из-за этого море возле побережья Одессы сильно загрязнено, оно, в частности, позеленело и зацвело потенциально токсичными цианобактериями.

Так как выглядят пляжи Одессы после этой масштабной катастрофы. В общем, если смотреть на море с расстояния, оно выглядит очень привлекательно – синяя глядь воды, бесконечный горизонт, белый песочек.

Об этом сообщает dnepr.info.

Но если подойти поближе – картинка меняется: вода у берегов зеленого цвета.

Есть мусор, мы даже заметили огромное дерево, приплывшее откуда-то из Херсонской области.

Как отмечают местные, мусор и все, что прибивает вода на побережье, оперативно убирают. Мы тоже заметили коммунальщиков и технику, которые чистили пляжи.

Также, подойдя близко к воде, сразу унюхиваешь ужасную вонь – то ли рыбой, то ли водорослями, то ли вообще непонятно чем. Долго находиться возле воды сложно.

В то же время, следует отметить, что отдыхающих хватает, некоторые даже заходят в воду.

Напомним, ранее мы писали, что, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, во всей акватории ниже Каховской дамбы, а также на украинском побережье Черного моря купаться нельзя.

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