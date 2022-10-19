Огромная пробка в центре Днепра: на Набережной серьезное ДТП (ФОТО)

В среду, 19 октября произошло ДТП на Набережной напротив Фестивального причала. Об этом сообщают местные телеграммы каналы.
Предварительно пострадавших нет, но обе машины сильно изуродованы. На место инцидента вызвали полицейских.
Из-за ДТП в центре километровые пробки. Движение сильно затруднено.
Сообщается, что пробка с каждой минутой только растет. Если собираетесь в центр – имейте в виду.
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