Ограничения по 2 и 3 очереди: график отключения света в Днепре на 23 июля

Во вторник, 23 июля, меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. С 14:00 до 24:00 облэнерго будут применять три очереди отключений, то есть в Днепре и области будут применять светло-серые графики.
В другие часы суток будут действовать две очереди отключений, то есть отключения будут не столь длительными.
Напомним, стало известно, почему в Днепре отключают свет не только днем, но и ночью.
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