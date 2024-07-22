Ограничения по 2 и 3 очереди: график отключения света в Днепре на 23 июля

К сожалению, свет будут выключать весь день.

Во вторник, 23 июля, меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток. С 14:00 до 24:00 облэнерго будут применять три очереди отключений, то есть в Днепре и области будут применять светло-серые графики.

В другие часы суток будут действовать две очереди отключений, то есть отключения будут не столь длительными.

Напомним, стало известно, почему в Днепре отключают свет не только днем, но и ночью.

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