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  • Ограничения будут немного более мягкими: как будут выключать свет в Днепре 13 июля

Ограничения будут немного более мягкими: как будут выключать свет в Днепре 13 июля

Сегодня 18:20
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На жаль, світло вимикатимуть навіть в суботу.

Новости Днепра про Ограничения будут немного более мягкими: как будут выключать свет в Днепре 13 июля

В субботу, 13 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 6:00 до 19:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди, и тогда к сожалению, могут быть «светло-серые» графики.

Когда свет появляется по графику, потребляйте бережливо, – сообщили в Укрэнерго.

Абоненты ЦЭК могут узнать об отключении ТУТ, а потребители, обслуживаемые ДТЭК на сайте.

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