Ограничений будет больше: в Днепре 21 июня будут действовать графики почасовых отключений света

Ограничений будет немного больше.

21 июня, в Днепре и по всей Украине в течение всех суток будут применяться почасовые отключения электроэнергии. Причина – последствия массированных атак россиян по энергообъектам.

Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00. Кроме того, по сообщению Укрэнерго, с 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.

Следует отметить, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

В Днепре с 00:00 до 24:00 будут действовать следующие очереди:

с 00:00 до 04:00 будут применяться V и VI очереди;

с 04:00 до 06:00 будет применяться I очередь;

с 04:00 до 08:00 будет применяться II очередь;

с 08:00 до 12:00 будет применяться ІІІ очередь;

с 12:00 до 16:00 будет применяться VI очередь;

с 13:00 до 16:00 будет применяться V очередь;

с 16:00 до 20:00 будут применяться I и II очереди;

с 20:00 до 23:00 будет применяться ІІІ очередь;

с 20:00 до 24:00 будет применяться IV очередь, согласно утвержденному графику.

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