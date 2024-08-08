Ограничение на отсрочку в Украине: кого из военнообязанных студентов ВУЗов это касается

Согласно недавно принятому Закону о мобилизации №10449 мужчины призывного возраста, которые учатся в вузе, в некоторых случаях имеют право на отсрочку: соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневному или дуальному формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного.
Соответственно, в этом году в НМТ приняли участие более 18,6 тысячи мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, что почти в шесть раз больше, чем было до полномасштабной войны, — пишет издание «Украинская Правда.Жизнь«. Для участия в НМТ зарегистрировались 312,5 тыс. человек, из них сдавали тестирование во время основной и дополнительной сессий – более 283,4 тысячи.Среди 142,2 тысячи участников мужского пола – 14,7 тысячи человек в возрасте 25-40 лет, еще 3,9 тысячи – в возрасте 41-60 лет.
Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий напомнил об ограничениях на отсрочку, действующих в Украине и касающихся последовательности образовательных уровней.
Если человек уже имеет бакалаврскую степень или поступил когда-то на бакалавриат и был отчислен, а сейчас возобновился на учебе или заново поступил на другую специальность – он не будет иметь права на отсрочку.
Что касается прироста поступающих на бакалавриат – если это лица, у которых мотивация получить отсрочку, то это поступающие, когда-то завершившие ПТУ или колледжи. На остальных отсрочка не распространяется. Но сам факт, что взрослое население получает высшее образование, следует только приветствовать, — сказал заместитель главы МОН.
Также отметил, что пока никаких дополнительных ограничений по поступлению на бакалавриат не планируется.
Каждый имеет право получать образование любого уровня (по конкурсу) и государство заинтересовано в том, чтобы наше общество было высокообразованным, — отметил Михаил Винницкий.
Напомним, в Украине продлили действие отсрочки от мобилизации на 3 месяца: кого это касается.
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