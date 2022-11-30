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Ограбил зоомагазин: в Каменском ищут вора с собакой редкой породы

Сегодня 19:15
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В Каменском ищут вора с собакой редкой породы, которая ограбил зоомагазин.

Новости Днепра про Ограбил зоомагазин: в Каменском ищут вора с собакой редкой породы

В зоомагазине на улице Звенигородская 14-б мужчина похитил комбинезон для собак. Вора хотят найти с помощью его собаки редкой породы – шарпей. 

Он проживает где-то неподалеку, шарпеев на районе не так много. Кстати, мужчина выгуливает свою собаку в похищенном комбинезоне.

Если Вы владеете любой информацией, пишите в вайбер: 097 809 26 08 или смс на страницу «Зоопитомец».

Новости Днепра про Ограбил зоомагазин: в Каменском ищут вора с собакой редкой породы

Новости Днепра про Ограбил зоомагазин: в Каменском ищут вора с собакой редкой породыРусский

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