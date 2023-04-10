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Огонь охватил весь салон: в Каменском ночью горел Opel

Сегодня 10:21
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Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Новости Днепра про Огонь охватил весь салон: в Каменском ночью горел Opel

Сегодня, 10 апреля, в 00:56 на линию «101» сообщили о возгорании легкового автомобиля на улице Авдеевской в ​​Каменском.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что горит салон легкового автомобиля Opel. Возгорание возникло во время остановки транспортного средства.

Новости Днепра про Огонь охватил весь салон: в Каменском ночью горел Opel

Огонь локализовали в 01:05 и ликвидировали в 01:21. В результате пожара поврежден салон и кузов автомобиля на общей площади 3 кв. м.

Новости Днепра про Огонь охватил весь салон: в Каменском ночью горел Opel

К счастью, погибших и травмированных нет.

К месту вызова привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге Nexia влетела в Skoda, пострадали женщина и ребенок.

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