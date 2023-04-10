Огонь охватил весь салон: в Каменском ночью горел Opel

Сегодня, 10 апреля, в 00:56 на линию «101» сообщили о возгорании легкового автомобиля на улице Авдеевской в Каменском.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что горит салон легкового автомобиля Opel. Возгорание возникло во время остановки транспортного средства.
Огонь локализовали в 01:05 и ликвидировали в 01:21. В результате пожара поврежден салон и кузов автомобиля на общей площади 3 кв. м.
К счастью, погибших и травмированных нет.
К месту вызова привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге Nexia влетела в Skoda, пострадали женщина и ребенок.
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Александра Лучка
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