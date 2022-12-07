Официально: в Новомосковске распространяли фейк о платных парковках

В Днепропетровской области мошенники распространяли сообщения. Вроде бы в Новомосковске городские власти планируют ввести по всему городу платную парковку.

Городской глава Сергей Резник опроверг информацию.

По словам Резника, в городе введут платную парковку только на половине Соборной площади. Программа реализуется на средства частного инвестора.

После ремонта он будет получать средства и платить в бюджет парковочный сбор.

«Для меня вполне понятно, кто ежедневно намеренно плодит чепуху и через кого они распространяются в соцсетях.

Также понятны и их лукавые мотивы», — сообщил Резник.

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